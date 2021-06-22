Катунь24: В барнаульском посёлке Авиатор начали ремонтировать улицу 1-ю Малиновую

Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Фото: Администрация Барнаула

С 20 июня на участке от улицы Кедровой до Смоленской начали фрезерование поврежденного слоя асфальта. «Автодорстрой» призывает водителей быть внимательными и осторожными, по возможности заранее планировать пути объезда.

Всего дорожники планируют отремонтировать 961 метр этой дороги. Участок является частью автобусных маршрутов, проходящих через пригородные поселки Спутник и Авиатор. Здесь расположены магазин, отделение почты, спортивный клуб, футбольная и хоккейная площадки. В дорожной службе пояснили, что существующее покрытие не соответствовало безопасности движения, поэтому возникла необходимость капитального ремонта.

Общая площадь капремонта составит 5,7 тыс. квадратных метров. Участок заасфальтируют, установят бортовые камни, отремонтируют тротуары и покрытия автобусной остановки, обустроят пешеходный переход.

Всего в поселках Спутник и Авиатор будут отремонтируют пять участков дорог: улицы Смородиновая, Смоленская, Малиновая, Малиновая 1-я и Авиаторов. Общая площадь всех участков составит почти 27 тыс. квадратных метров, сметная стоимость работ — 34 млн 710 тыс. руб.

Напомним, в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обустроят 23 объекта общей протяженностью более 25 км. На эти цели выделено 907,2 млн рублей. На 15 участках дорог уже идут ремонтно-строительные работы. Кроме того, продолжается текущий ремонт улично-дорожной сети. Дорожники отремонтируют более 41 тысячи квадратных метров дорог и 18 тысяч квадратных метров тротуаров.

«Стоит отметить, что этот комплекс мероприятий позволяет обеспечить безопасность дорожного движения на обновленных участках автомобильных дорог, увеличить пропускную способность и комфортное передвижение участников дорожного движения на улично-дорожной сети краевой столицы. Кроме того, после завершения дорожно-строительного сезона протяженность автомобильных дорог, включенных в нацпроект, соответствующих нормативному состоянию, увеличится с 71,4% до 73,4%», — сообщили на официальном сайте администрации Барнаула.

Катунь24