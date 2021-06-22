Катунь24: В Барнауле подвели итоги акции «Добрый доктор» компании «Мария-Ра»

По результатам народного голосования определили имена 10-ти самых любимых докторов жителей Алтайского края и других регионов Сибири. Награждение приурочили ко Дню медицинского работника.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле подвели итоги акции «Добрый доктор» компании «Мария-Ра»

С 4 по 14 июня 2021 года тысячи покупателей в 5 регионах голосовали за своих добрых докторов. За весь период акции за медработников отдали более 175-ти тысяч голосов. По результатам голосования, выбрано 10 врачей, которые получили наибольшую народную поддержку по всей Сибири. Почётное 10 место заняла акушер-гинеколог барнаульской городской больницы №5 Ирина Оловянникова. Она – представитель медицинской династии, а в профессии трудится уже 38 лет. За эти годы пациенты благодарили её множество раз, но такое народное признание стало приятным сюрпризом.

«Пациенты, которые покупают и решили отдать свой голос за меня. Я им благодарна за это, спасибо. Это очень неожиданно, приятно. Даже не знаю, что сказать. Неожиданно. Спасибо «Марии-Ра». Спасибо, что она проводит такие мероприятия», – поделилась Ирина Оловянникова.

Для участия в голосовании необходимо было совершить любую покупку в магазине «Мария-Ра», зарегистрировать промокод с чека на сайте компании и заполнить форму с контактами доктора, за которого вы хотите отдать голос. Среди призов: подарочные дипломы, сертификаты и сладкие подарки. 10 самых лучших также получат путёвку в санатории «Аврора» в городе-курорте Белокуриха.

Социальная акция «Марии-Ра», приуроченная ко Дню медицинского работника, стала доброй традицией. Для покупателей – это ещё один повод выразить благодарность врачам. А для медиков – приятное дополнение к поздравлениям с профессиональным праздником.

Катунь24