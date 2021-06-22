Катунь24: Виктор Томенко принял участие в XX съезде партии «Единая Россия»

Новая система реабилитации для переболевших COVID-19, ремонт школ в селах и дорог в регионах, освобождение многодетных семей от уплаты налога с продажи жилья. Об этих и других инициативах заявил президент страны Владимир Путин на первом этапе XX съезда партии «Единая Россия», который прошел 19 июня 2021 года в Москве. Там побывали и представители Алтайского края, в том числе губернатор Виктор Томенко.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Виктор Томенко принял участие в XX съезде партии «Единая Россия»

Губернатор Алтайского края отметил, что президент России Владимир Путин в выступлении на съезде затронул вопросы по всем основным сферам жизни, в частности, развитие инфраструктуры и укрепление социальной сферы, в том числе и здравоохранения.

Главная задача встречи – формирование предвыборной программы партии на выборы в Госдуму и списков кандидатов по общефедеральным территориальным спискам и по одномандатным избирательным округам. От нашего региона кандидаты утверждены.

«По нашим избирательным одномандатным округам есть фамилии: Лоор Иван Иванович, Прокопьев Александр Сергеевич, Бессарабов Даниил Владимирович, они также идут по тем одномандатным округам, в которых работали в 7-м созыве. Появилась новая фамилия – Струченко Сергей Викторович, который пойдет по 40-му избирательному одномандатному округу», – рассказал председатель АКЗС, секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

Лидеры территориальной группы от Алтайского края и Республики Алтай – Владимир Шаманов, Наталья Кувшинова и Иван Белеков, Александр Романенко, Артем Шамков и Татьяна Ильюченко.

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