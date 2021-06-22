Катунь24: В Алтайском крае выявили заражение индийским и британским штаммом COVID-19

Специалисты отметили, что случаи идентичны и практически не отличаются по проявлениям.

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Об эпидемиологической обстановке в Алтайском крае рассказала сегодня, 21 июня 2021 года, начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора Ольга Егорова на пресс-конференции.

Согласно актуальным данным, за последние недели в регионе наблюдается прирост заболевших коронавирусной инфекцией: ежедневные темпы достигли отметки в 20 %. Лишь десятая часть пациентов переносит болезнь без симптомов. На фоне этого принято решение об увеличении объёма обследований. Также Минздрав региона провёл ревизию работы госпиталей и обозначил их полную готовность к приёму граждан.

Представители структуры здравоохранения отмечают, что противостоять вирусам поможет иммунизация. На сегодняшний день в Алтайском крае привиты 290 тысяч человек. Крайне низкое количество среди вакцинированных занимают представители молодого поколения – всего 18 %.

«В структуре заболевших тоже отмечаются изменения. Раньше у нас болели лица старшего поколения, то есть лица старше 60 лет, старше 65 лет. То сейчас отмечается, наоборот, снижение их удельного веса, возраста старшего поколения, начинает заболевать молодёжь, то есть лица 18-40 лет», – отметила Ольга Егорова.

Кроме того, в регионе также выявили британский и индийский штамм коронавируса. Углубленный анализ показал, что по симптомам они не отличаются от обычного. При этом специалисты отметили, что иммунитет, вырабатывающийся у переболевших COVID-19, ещё не адаптирован к новым видам вируса. Вакцина же направлена на более широкий спектр и поможет организму быстрее справиться в случае заражения новыми штаммами.

Катунь24