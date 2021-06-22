Катунь24: В правительстве Алтайского края обсудили вопрос удорожания стоимости строительства социально значимых объектов

Эту тему подняли сегодня, 21 июня 2021 года, на оперативном совещании.

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Начиная со второго полугодия 2020 года фиксируется значительный рост стоимости основных строительных материалов и изделий, таких как кабельная продукция, изоляционные и отделочные материалы, оборудование и особенно металлопродукция, что приводит к существенному удорожанию стоимости строительства объектов, в том числе социально значимых.

Этот факт вызывает беспокойство подрядных организаций и государственных (муниципальных) заказчиков Алтайского края, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев. Однако на сегодняшний день официальных писем о расторжении государственных контрактов от подрядных организаций в адрес Минстроя региона не поступало.

Вопрос внесения изменений в заключенные ранее государственные контракты в связи с ростом цен на строительные материалы рассмотрен на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, проведенном 10 июня этого года под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина. Минфином России, Минстроем России и ФАС России в тот же день субъектам РФ были направлены письма с разъяснениями позиции по вопросу возможности изменения цены и срока исполнения государственного контракта.

В настоящее время Минстроем Алтайского края подготовлено письмо в Минстрой России с просьбой рассмотреть возможность оперативного утверждения методики расчета удорожания объектов за счет роста цен на строительные материалы, изделия и конструкции, а также возможность оказания финансовой помощи субъектам Российской Федерации. Губернатор Виктор Томенко поручил собрать рабочую группу для коллегиального решения вопросов с участием министерства финансов, министерства строительства и ЖКХ, инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края.

Катунь24