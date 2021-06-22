Катунь24: В Алтайском крае увеличивают число коек для пациентов с коронавирусом

Об этом сегодня, 21 июня, на оперативном совещании в правительстве региона сообщила замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.

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В крае на сегодняшний день развёрнуто 1432 койки. 87 % из них заняты. У 27 % пациентов состояние оценивается как тяжёлое (274 пациента). 21 июня, по словам Натальи Белоцкой, развернут ещё 380 коек. Все госпитали, работающие в осенне-зимний период, предупреждены и находятся в суточной готовности. Идет работа по закупке средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, кислороду.

На амбулаторном лечении находятся 1742 человека, все они обеспечены лекарствами. Запас лекарственных препаратов для этиотропной терапии в амбулаторных условиях – на 24 тысячи пациентов.

В поликлиниках расширяют кол-центры, так как снова растёт количество обращений. Также увеличилось и количество вызовов скорой помощи: более тысячи вызовов в сутки в Барнауле (при норме 700-800) и 2400 в целом по краю.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что первоочередная задача сегодня – это внимательное отношение к здоровью жителей края и наращивание темпов вакцинации как главного средства выработки популяционного иммунитета, необходимого для остановки распространения коронавируса.

В настоящее время в Алтайском крае привита 241 тысяча человек (получили оба компонента вакцины) и почти 290 тысяч прививаются – 26,3 % от плана (план – 60 % прикрепленного населения старше 18 лет). На сегодняшний день в крае 42 тысячи доз вакцины. Ожидается еще 72 тысячи в ближайшие 5 дней («Спутник V»).

Катунь24