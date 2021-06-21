Катунь24: В России планируют ввести базовый оклад для медицинских работников

Об этом сообщил президент России Владимир Путин сегодня, 20 июня 2021 года, поздравляя работников сферы с их профессиональным праздником.

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Он также отметил, что в 2020 году было направлено более 350 млрд руб. на доплаты медицинским работникам в период пандемии COVID-19. Власти планируют продолжать эту меру поддержки специалистов.

Президент пояснил, что новая система медицинских сотрудников поможет сделать их разплату соразмерной нагрузке и ответственности медицинских работников.

«Безусловно, ваш благородный, напряжённый труд незаменим всегда, и он должен справедливо и достойно оплачиваться. Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок», – отметил в своем поздравлении Владимир Путин.

Пилотный проект системы, по которой расчитают зарплату медиков, разработали в конце мая 2021 года. Минтруд планирует запустить ее уже в ноябре 2021 года в 7 регионах Росии: Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе. Оклады, согласно новой методике, будут рассчитывать, учитывая две новые величины: коэффициент дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициент экономического развития региона, поясняет «Коммерсант».

Катунь24