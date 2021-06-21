Катунь24: В Алтайском крае открыли фотовыставку, посвященную Дню медицинского работника

Пандемия доказала всему миру, что вклад врачей неоценим. «Есть такая профессия – жизнь спасать»: так называется фотовыставка, посвящённая Дню медицинского работника. В неё вошли больше сотни фотографий медиков со всего Алтайского края.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае открыли фотовыставку, посвященную Дню медицинского работника

Одним из её героев стал Александр Вайнтруб. О том, что его изображение попало на фотовыставку, узнал от друзей и пришёл посмотреть на себя и своих коллег вместе с сыном.

Снимок сделан в прошлом году, когда Александр и медсестра Юлия Михайлова работали в операционной. Фото находилось в архиве больницы, а теперь на него могут смотреть все барнаульцы.

Со своими поздравлениями и словами благодарности к медикам обратился губернатор Виктор Томенко.

Большинство медиков во время распространения коронавирусной инфекции находились вдали от своих домов. Множество сами заразились этой болезнью.

Вклад медиков по-настоящему бесценный. Многие пациенты оставляют свои отзывы и пожелания врачам на сайте Министерства здравоохранения. В 2020 году было больше полутора тысяч благодарностей. Некоторые из них попали на фотовыставку. Все желающие могут её посетить. Она расположена в сквере перед театром драмы имени Шукшина. И будет работать до 1 сентября текущего года.

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