Катунь24: В школах Алтайского края появятся кадетские классы

Специальную программу подготовки начнут в средней школе № 18 города Бийска и в пригородной школе Славгорода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В ведомстве отметили, что главная задача работы таких классов – обучить школьников умениям и навыкам, которые могут спасти им жизнь в чрезвычайной ситуации.

«Многие кадеты в дальнейшем всерьез задумываются посвятить свою жизнь службе в чрезвычайном ведомстве, связав свою жизнь с МЧС России. И пусть не все они станут профессиональными пожарными или спасателями, но каждый сможет оказать помощь себе и окружающим в экстремальной ситуации», – подчеркнули в ведомстве.

В регионе уже идет подобная работа согласно утвержденному в региональном МЧС приказу «Об организации работы кадетских классов по направлению деятельности МЧС России на территории Алтайского края». Сейчас сотрудники структуры прорабатывают план открытия специализированых кадетских классов и в других районах Алтайского края.

Катунь24