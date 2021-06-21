Катунь24: Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили медицинских работников с профессиональным праздником

Ежегодно от отмечается в России в третье воскресенье июня, уточняет пресс-служба правительства региона. В этом году праздник выпал на сегодня, 20 июня 2021 года.

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В своем поздравлении губернатор Алтайского края и председатель АКЗС отметили, что в период пандемии медики стали новым символом героизма. Они подблагодарили сотрудников за их труд и отдачу, а также отметили успехи региона в этой сфере за 2020 год: были созданы и начали работу первичный сосудистый центр в Камне-на-Оби, центр амбулаторной онкологической помощи в Алейске. В 2021 года планируют обновить автопарк службы скорой медицинской помощи и центральных районных больниц, открыть 17 ФАПов, сдать поликлинику Алтайской ЦРБ.

«В День медицинского работника мы с особым чувством говорим вам слова признательности за тяжелый и ответственный труд. Сегодня, когда весь мир продолжает борьбу с пандемией, человек в белом халате стал символом героизма. Новая коронавирусная инфекция заставила систему здравоохранения Алтайского края бросить все силы и ресурсы на спасение заразившихся земляков. Однако даже в период приостановки плановой помощи медицинские работники продолжали лечить пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Сегодня здравоохранение региона возвращается к нормальному режиму работы, но борьба с пандемией продолжается. В ковидных госпиталях наши медработники в сложнейших условиях – в защитных костюмах, выдерживая многочасовые смены, днем и ночью – сохраняют высокий уровень профессионализма, проявляют чуткость и неравнодушие. Каждый день, спасая людей, вы продолжаете рисковать собственными жизнями. Низкий вам поклон за самоотверженный труд и верность долгу! Пусть ваши пациенты всегда выздоравливают! Пусть в ваших семьях царит счастье и благополучие! « – обратились к медицинским работникам Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко.

Катунь24