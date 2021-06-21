Катунь24: В Барнауле загорелись гаражи с запертыми в них машинами

Пожар произошел вчера вечером, 19 июня 2021 года.

Фото: Инцидент Барнаул

Как сообщили подписчики паблика «Инцидент Барнаул», загорелись гаражи, находящиеся в районе ВРЗ.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы. Как уточнилии в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, частные металические гаражи были расположены по улице Парижской Коммуны. Огнем было охвачено около 100 квадратных метров, пострадали несколько корпусов гаражей и три легковых автомобиля.

Катунь24