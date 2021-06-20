Катунь24: В России разрабатывают препарат от COVID-19 в виде жвачки

Центральный научно-исследовательский институт Минобороны начал разработку лекарства против коронавируса в виде жевательной резинки и пастилы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

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Отмечается, что раньше этот институт совместно с Научно-исследовательским центром имени Гамалеи участвовал в создании вакцины против COVID «Спутник V».

«Да, работы в данном направлении ведутся», — подтвердил журналистам директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич.

По его словам, специалисты института разрабатывают мукозальную вакцину против COVID-19 в виде жевательных таблеток и пастилы.

Отметим, сейчас в России доступны четыре препарата для вакцинации: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт».

Катунь24