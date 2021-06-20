Катунь24: В России решили ограничить количество собак и кошек в одной квартире

Законопроект внесли в Госдуму.

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Согласно документу, гражданам запретят выгуливать собак без намордника и поводка вне специально отведенных для этого мест, а также предлагается установить нормативы по количеству домашних животных в квартирах. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«В связи с тем, что владельцы животных не всегда обеспечивают их надлежащее содержание, создается антисанитарная обстановка в многоквартирных жилых домах, что может привести к причинению вреда здоровью людей», — говорится в проекте закона.

Предлагается внести изменение в ст. 13 № 498-ФЗ, согласно которому в стране введут обязательную регистрацию животных. Авторы инициативы уверены, что это позволит возвращать потерявшихся питомцев их владельцам.

Катунь24