Катунь24: В Барнауле начальника завода подозревают в коммерческом подкупе

Следователи возбудили уголовное дело.

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С 2018 по 2020 год начальник отдела закупок одного из барнаульских заводов получил от директора общества с ограниченной ответственностью коммерческий подкуп — больше 700 тысяч рублей. За эти деньги он должен был выбрать указанную фирму в качестве поставщика технической продукции для предприятия.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Сейчас следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, подчеркнули в Следкоме.

Катунь24