Катунь24: В алтайском селе мужчина до смерти забил приятеля табуретом

Теперь 47-летнего жителя Краснощековского района ждет суд.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошел в феврале 2021 года. В один из вечеров между двумя мужчинами произошла ссора. Один из приятелей, будучи пьяным, разозлился взял табурет и начал бить знакомого по голове. От полученных повреждений 35-летний мужчина через несколько дней умер в больнице.

Во время следствия сельчанин свою вину признал полностью. Уголовное дело направили в суд, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24