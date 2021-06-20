Катунь24: В алтайском селе мужчина до смерти забил приятеля табуретом
Теперь 47-летнего жителя Краснощековского района ждет суд.
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Инцидент произошел в феврале 2021 года. В один из вечеров между двумя мужчинами произошла ссора. Один из приятелей, будучи пьяным, разозлился взял табурет и начал бить знакомого по голове. От полученных повреждений 35-летний мужчина через несколько дней умер в больнице.
Во время следствия сельчанин свою вину признал полностью. Уголовное дело направили в суд, сообщили в региональном Следкоме.