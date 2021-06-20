Катунь24: В российские школы решили вернуть уроки вождения

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддержала идею вернуть уроки вождения в школы, сообщает RT.

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По ее словам, это «повысит культуру вождения и пешеходов».

«Я считаю, это все-таки убережет от формальных автошкол, и есть возможность именно за школьной партой получить специальные знания и пройти на соответствующем оборудовании обучение, а потом сдать на водительское удостоверение», — отметила она.

Кроме того, Гумерова подчеркнула, что нововведение может вызвать у школьников «неформальный интерес» к обучению.

Инициативу также поддержал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Катунь24