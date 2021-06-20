Катунь24: В Алтайском крае установят мемориал мужества, отваги и профессионализма медицинских работников

Его выбирали в специальном голосовании сотрудники, работающие в сфере здравоохранения.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Участники рабочей группы выбрали два возможных места для установки мемориала, после голоса разделились, и было решено провести открытое голосование. Оно прошло с 11 по 16 июня 2021 года среди медицинских сотрудников, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В голосовании участвовали 8557 человек, 5925 голосов отдали за территорию возле учебного корпуса Алтайского государственного медицинского университета по адресу: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 126; 2631 голос – площадь у Музея военной истории по адресу: г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 73б.

С учётом результатов голосования, проведенного на предыдущем заседании рабочей группы, и голосования медицинских работников как место для размещения мемориала мужества, отваги и профессионализма медицинских работников Алтайского края определили территорию возле учебного медицинского университета в Барнауле.

Катунь24