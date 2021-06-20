Катунь24: В Кемеровской области самолет совершил жесткую посадку. Есть погибшие

Причиной крушения стал отказ двигателя, пишет «Интерфакс».

Фото: Инцидент Кузбасс

Сегодня, 19 июня 2021 года, двухмоторный самолет Л-410 аварийно сел в районе села Журавлево в Промышленновском районе. По данным «Интерфакс», при крушении погибли семь человек. Еще 12 пострадали, сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

Самолет принадлежал местному парашютному клубу, на борту были спортсмены парашютисты. Всего в самолете находилось 19 человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

На место аварии выехало не менее восьми бригад центра медицины катастроф.

Катунь24