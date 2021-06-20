Катунь24: Виктор Томенко: Поклонники Роберта Рождественского собираются в Алтайском крае, чтобы прикоснуться к творчеству поэта и узнать что-то новое о его жизни

В Барнауле продолжается Литературный фестиваль Роберта Рождественского. 18 июня, на открытой площадке перед Алтайским краевым театром драмы состоялась программа с участием Литературного театра Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени Вячеслава Шишкова и поэтов — участников фестиваля.

Фото: Михаил Литвинов

Жителей и гостей Алтайского края приветствовал Губернатор Виктор Томенко.

«Роберт Рождественский — один из самых ярких поэтов-шестидесятников. Ежегодно в память о нем на его малой родине мы проводим фестиваль, который всегда собирает много гостей. К сожалению, в прошлом году не получилось провести такое важное событие. Но спустя почти два года настоящие поклонники Роберта Ивановича собираются вновь, чтобы здесь, на малой родине поэта, прикоснуться вновь к его творчеству и, возможно, узнать что-то новое о его жизни», — отметил глава региона.

Виктор Томенко напомнил, что в этом году Алтайской краевой писательской организации исполняется 70 лет. Программа фестиваля насыщена важными литературными событиями. Это выездной секретариат Союза писателей России и межрегиональный семинар молодых литераторов.

«У нас много гостей — писателей из разных регионов, в их числе лауреат премии Роберта Рождественского 2020 года Андрей Расторгуев из Екатеринбурга. Семинар молодых литераторов — это прекрасная возможность научиться чему-то у своих более опытных товарищей, наставников», — подчеркнул Губернатор.

Он пожелал всем зрителям и участникам фестиваля удовольствия, впечатлений, а также крепкого здоровья

Продолжил программу концерт группы «Кватро» (Москва) в сопровождении симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края (дирижер Дмитрий Лузин). Зрители аплодисментами встречали знакомые и любимые песни на стихи Роберта Рождественского и пели вместе с артистами.

19 июня, Литературный фестиваль Роберта Рождественского продолжится в Косихе. С самого утра гостей ждут на экскурсии в модельной библиотеке, мемориальном музее поэта.

В 10 часов в музее пройдет концертная программа «Необитаемые острова» лауреата международных конкурсов ансамбля «Модерн-квартет». Затем состоится торжественное открытие художественной выставки «Грани прошлого и настоящего в творчестве Ирины Щетининой». Также в музее пройдет церемония награждения участников II Открытой творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского».

В 12 часов на Яру любви откроются песенные и поэтические площадки фестиваля. В 17 часов состоится вручение Губернаторской литературной премии Роберта Рождественского, программу продолжит концертная программа с участием гостей.

Катунь24