Катунь24: В Барнауле временно перекрыли участок улицы Взлетной

С 20:00 18 июня до 20:00 20 июня будет перекрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине улицы Взлётной в районе дома № 30.

Фото: официальный сайт Барнаула

Специалисты будут выполнять замену внутриквартальных тепловых сетей, рассказали в администрации Барнаула.

Движение автобусов в эти дни будет организовано по следующим схемам:

по маршруту № 47: ул. Лазурная – ул. Балтийская – ул. Сиреневая – ул. Взлётная, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул. Сергея Ускова – ул. Взлётная – ул. Сиреневая – ул. Балтийская, далее – по маршруту;

по маршруту № 110: …ул. Власихинская – ул. Попова – ул. Балтийская – ул. Сергея Ускова – ул. Взлётная, далее – по маршруту; в обратном направлении: …ул. Взлётная – ул. Сергея Ускова – ул. Балтийская – ул. Попова, далее – по маршруту;

по маршруту № 10: …ул. Энтузиастов – ул. Попова – Павловский тракт – ул. Солнечная Поляна – ул. Взлётная – ул. Сергея Ускова; в обратном направлении: ул. Сергея Ускова – малая проезжая часть Павловского тракта – ул. Солнечная Поляна – Павловский тракт – ул. Попова, далее – по маршруту.

Катунь24