Катунь24: В Алтайском крае приняли новый закон о выплатах на покупку жилья для детей-сирот

Законопроект представил сегодня, 18 июня 2021 года, на 55-й сессии краевого парламента министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилёв по инициативе губернатора Виктора Томенко.

Фото: Антон Федотов/Пресс-служба губернатора Алтайского края

По документу отменяется один из ранее установленных критериев. Раньше дети-сироты, претендующие на получение выплат для покупки квартиры, должны были иметь вступивший в законную силу до 1 января 2019 года судебный акт о предоставлении им жилого помещения. Сейчас с отменой этого условия можно будет увеличить число людей, имеющих право на получение этой выплаты, уточняет пресс-служба регионального правительства.

Депутаты единогласно приняли эту инициативу. Сейчас Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края готовит изменения в утвержденный постановлением правительства Алтайского края порядок предоставления по сертификату выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, по которому в том числе будет отменено ограничение по дате обращения с заявлением о получении выплаты в КГКУ «Региональное жилищное управление».



Катунь24