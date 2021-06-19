Катунь24: В Барнауле проходит второй этап всероссийских соревнований по плаванию среди юниоров «Кубок Сибири-2021»

Рекордные для соревнований 830 участников из 12 регионов России встретились в Барнауле. В течение трёх дней спортсмены будут соперничать как в личном первенстве, так и в командных эстафетах.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле проходит второй этап всероссийских соревнований по плаванию среди юниоров «Кубок Сибири-2021»

Спортсмены рассказывают: на победу их вдохновляют уже признанные звёзды. К примеру, «Кубок Сибири» стал первым крупным событием для олимпийского призёра, алтайского пловца Андрея Гречина.

Победителей определят в четырёх возрастных категориях. Чтобы получить заветную медаль, нужно набрать наибольшее количество очков на двух дистанциях. Баллы присуждаются по таблице Международной федерации плавания – FINA.

Краевая столица ежегодно принимает второй этап «Кубка Сибири» по плаванию. Однако в этом году, по словам главного судьи, в конце октября город может принять и третий этап соревнований.

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