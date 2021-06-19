Катунь24: В Алтайском крае ужесточат коронавирусные ограничения

Сегодня, 18 июня, губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл внеплановое заседание оперштаба по профилактике и контролю за возникновением и распространением COVID-19.

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Глава региона заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе постепенно ухудшается.

«В совокупности с тем, что происходит в целом по стране, в столице, в московском регионе и у наших соседей, мы с вами должны озаботиться предупредительными мерами. По опыту прошлого года мы видим, что обстановка, которая складывается в европейской части страны и у соседей, рано или поздно дойдет до нашего региона», – отметил Виктор Томенко.

Руководитель Алтайского Роспотребнадзора Ирина Пащенко отметила тенденция к снижению возраста заболевших. В основном это люди от 18 до 49 лет. Из общего числа заболевших 92 % пациентов переносят заболевание с клиникой ОРВИ и пневмонии.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов доложил, что в связи с изменением эпидемиологической обстановки вновь наращивается объем коечного фонда. За последние две недели число койко-мест увеличили на 500 единиц. Сегодня их более 1300. Идет рост обращений в службу скорой помощи. В последние дни количество вызовов в Барнауле выросло с 800 до 1100 в сутки. Также отмечается нехарактерная картина для мая-июня по заболеваемости ОРВИ и пневмониями.

Участники заседания пришли к выводу о необходимости ужесточения ограничительных мер. Среди них отмена массовых мероприятий, рассчитанных на 1000 и более человек. Губернатор поручил руководителям органов исполнительной власти, в частности курирующим сферы культуры и спорта, напрямую с Роспотребнадзором прорабатывать вопросы изменения форматов проведения либо полной отмены запланированных массовых мероприятий.

Также глава региона поставил задачу перед министерством финансов и министерством здравоохранения проработать вопрос по наращиванию объёмов тестирования в 2,5 – 3 раза от сегодняшнего уровня.

Изменения в Указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» будут приняты в начале следующей недели.

Катунь24