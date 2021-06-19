Катунь24: В Барнауле появится первая поликлиника, которую построят по типовому проекту

Обычно они располагаются в жилых домах, но для нового медицинского учреждения построят отдельное здание.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле появится первая поликлиника, которую построят по типовому проекту

Известно, что сотрудники поликлиники будут работать в две смены и принимать около двух тысяч пациентов в сутки. Помимо этого, у медучреждения будет ряд преимуществ.

Строительство поликлиники началось в январе 2020 года. Сегодня уже возвели каркас здания, завершили закладку кирпичом и выполнили работы по остеклению оконных проемов.

Объект включили в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края». Принимать пациентов в новом медучреждении начнут в 2023 году.

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