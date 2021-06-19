Катунь24: В Барнауле откроется новый пункт вакцинации от коронавируса

Он будет работать 19 и 20 июня 2021 года.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Комплекс будет находиться на площадке перед рынком «Янтарный» по адресу: улица Сухэ-Батора, 3а. Он обслуживается Городской поликлиникой № 9, куда граждане смогут обратиться за вторым компонентом вакцины, уточняет пресс-служба регионального Минздрава. Вакцинирующимся в мобильном комплексе поставят «Спутник V», разработанный научно-исследовательским центром им. Н. Ф. Гамалеи.

Перед прививкой каждого пациента осмотрит врач, измерит температуру, давление и сатурацию. Противопоказанием будут симптомы ОРВИ и хронические заболевания.

Поставить прививку без предварительной записи можно будет также в мобильных комплексах возле ТЦ «Праздничный» (ул. Балтийская, 16) и возле магазина «Мария-Ра» (пр. Красноармейский, 4) с 10 до 16 часов, включая выходные.

Мобильный комплекс перед рынком «Янтарный» будет работать 19 и 20 июня 2021 года с 10 до 16 часов. Для прививки при себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.

Катунь24