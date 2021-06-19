Катунь24: В АКЗС утвердили отчет об исполнении краевого бюджета за 2020 год

Расходы составили 129 млрд рублей – 120 % к уровню 2019 года.

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Объем расходов краевого бюджета на осуществление социальных выплат составил 29,7 млрд рублей, в том числе: на социальную поддержку отдельных категорий граждан (4,9 млрд рублей), на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (3,9 млрд рублей); на поддержку материнства и детства (12,7 млрд рублей); на содействие занятости (4,4 млрд рублей), уточняется на официальном сайте Алтайского края.

В 2020 году в регионе провели 51 мероприятие в рамках национальных проектов. Основное финансирование было сконцентрировано на наиболее крупных направлениях «Здравоохранение» – 7,3 миллиарда рублей, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 5,9 млрд рублей, «Демография» – 5,1 млрд рублей, «Жилье и городская среда» – 1,2 млрд рублей. Исполнение по всем мероприятиям региональных проектов в 2020 году составило 22,5 млрд рублей. Кроме того, 34,7 млрд рублей с ростом в 14 % к первоначальному плану составила финансовая помощь муниципальным образованиям.

Катунь24