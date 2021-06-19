Катунь24: В Алтайском крае обсудят введение обязательной вакцинации от COVID-19

Тему обязательной вакцинации от коронавируса обсудят сегодня, 18 июня, на заседании краевого оперативного штаба. Об этом в перерыве сессии краевого Парламента сообщил спикер АКЗС Александр Романенко.

Фото: pixabay.com Embedded video for В Алтайском крае обсудят введение обязательной вакцинации от COVID-19

Темпы добровольной вакцинации в Алтайском крае пока относительно низкие. Тем временем, эпидемиологическая ситуация осложняется по всей стране.

За сутки в Алтайском крае выявили 83 новых случая заболевания коронавирусом. 249 человек находятся в тяжелом состоянии в ковидных госпиталях, из них более ста подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Катунь24