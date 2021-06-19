Катунь24: В Disney рассказали о новом мультфильме про Чипа и Дейла

Сериал выйдет 28 июля 2021 года.

Фото: Disney

Аниматоры обещают 39 эпизодов по 7 минут.

«Chip „n Dale: Park Life, оригинальный сериал, начнут показывать 28 июля на Disney+», — говорится в сообщении компании в Twitter.

В Disney также подчеркнули, что мультфильм будет не о привычных Чипе и Дейле, а об обычных бурундуках, которые живут в парке и попадают в забавные ситуации.

Главными персонажами сериала также станут пес Плуто и бульдог Бутч.

Судя по опубликованному трейлеру, внешний вид главных героев будет сильно отличаться от привычных зрителям образов.

Катунь24