Катунь24: В регионах России начали вводить обязательную вакцинацию

Главный санитарный врач России подписала документ, в котором указано, что необходимо привить не менее 60 % от общей численности работников до 15 июля первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа — вторым компонентом.



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Соответствующий документ сначала подписала главврач Москвы Елена Андреева, следом — главврач Московской области Ольга Микаилова, уточняет РБК.

Меры приняты в связи с резким ростом заболевающих коронавирусом. Обязательная вакцинация коснётся большинства сотрудников, работающих в сферах общепита, торговли, бьюти-индустрии и спорте: салонах красоты, фитнес-клубах, спа и массажных салонах, а также в клиентских структурах банков, транспорта, ЖКХ и энергетики, театрах, музеях, библиотеках, МФЦ.

Вечером 16 июня похожее решение приняло и правительство Кемеровской области. Организациям, индивидуальным предприятиям и органам власти нужно также вакцинировать 60 % сотрудников, введя до 17 июля первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину, в период до 17 августа — второй компонент. Еще раньше — 25 мая 2021 года — эту меру приняли власти Якутии.

В связи с увеличением числа заболевших в некоторых регионах России также начали вводить ограничительные меры. Так, в Санкт-Петербурге запретили работу ресторанов с 2:00 до 6:00, закрыли фуд-корты, снизили уровень заполняемости кинотеатров и максимальное количество участников массовых мероприятий. В Ивановской области ввели пропускной режим для приезжающих из Москвы, Костромы и Ярославля. В Карелии власти предписали работодателям перевести сотрудников на удаленку, в первую очередь людей старше 60 лет, уточняет РБК.



Катунь24