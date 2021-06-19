Катунь24: Власти выделят еще 55 миллиардов рублей на пособия детям от 3 до 7 лет

Эти средства распределят между малообеспеченными семьями.

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Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства 17 июня. Он напомнил, что в рамках выполнения поручения президента поддержка семей стала более адресной. Для этого усовершенствовали правила предоставления пособия.

«Теперь в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен половине, 75 % и 100 % соответственно регионального прожиточного минимума на ребенка. Это позволит поддержать те семьи, которые особо нуждаются, помочь им преодолеть сложную финансовую ситуацию», — цитирует РИА Новости премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Сумма будет высчитываться для каждого региона отдельно. На такие выплаты россияне могут рассчитывать ежемесячно.

Отметим, ранее для регионов на этот год было предусмотрено 200 миллиардов рублей, теперь к ним дополнительно добавят еще 55 миллиардов.

Катунь24