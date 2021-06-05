Катунь24: В Барнауле подвели итоги отопительного сезона

Отопительный сезон 2020-2021 длился 232 дня – на 15 дней больше, чем предыдущий. За это время специалисты СГК устранили 468 повреждений сетей. Последствия аварий коснулись 253 тысячи потребителей – этот показатель на 10 % ниже, чем в прошлом году. Уменьшилось количество повреждений на магистральных сетях.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле подвели итоги отопительного сезона

На внутриквартальных сетях количество повреждений увеличилось. Причина – большой износ. Только в этом году на пользование СГК администрация города передала 80 км сетей в предаварийном состоянии. Тем не менее, по словам директора СГК, этот отопительный сезон прошел спокойно – нештатных ситуаций не было. Положительную динамику специалисты объясняют заблаговременным началом ремонтных работ.

Сейчас СГК проводит гидравлические испытания на контуре ТЭЦ-3. Разбили их на 4 этапа – чтобы у потребителей на неделю меньше отсутствовала горячая вода. Планируют внедрить такой режим и на ТЭЦ-2. Кроме этого, построить 8 км сетей, 3 газовые котельные и реконструировать 2. Более подробно с итогами прошедшего отопительного сезона можно познакомиться на официальном сайте.

Катунь24