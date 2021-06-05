Катунь24: В Барнауле снесут дом, построенный 107 лет назад

Постановление об изъятии земельного участка и жилых помещений здания, расположенного на улице Пролетарской, 78, подписал глава Барнаула Вячеслав Франк.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

По данным «Алтайского портала недвижимости», объект, возведённый в 1914 году, признали аварийным ещё в 2019 году. Он подлежит расселению и сносу не позднее марта 2022 года. Сейчас в здании числится 14 жильцов.

Администрация собирается выкупить доли у шести собственников и освободить участок от аварийных конструкций. Затем на этом месте появится новый жилой комплекс.

Катунь24