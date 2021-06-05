Катунь24: В Твери школьницы надели на ноги выпотрошенные батоны. Фото

Случайный прохожий сфотографировал девочек и выложил снимок в соцсеть, подписав комментарием: «Позор современной молодежи. Вопрос об изучении истории был проигнорирован. Надеюсь, родители увидят своих юных дочерей».

Фото: «Подслушано Тверь»

На фото видно, как обутые в ботинки-батоны школьницы кормят булкой птиц. При этом свои кроссовки девушки предварительно сняли.

Но не все пользователи поддержали автора, отметив, что уважительное отношение к хлебу — это «пережитки прошлого».

«Массовый, дешевый продукт используют не по назначению, это вам не нравится? А не нравится потому, что когда-то хлеб был в дефиците? У вас налицо явная проблема восприятия времени», — написал один из пользователей.

«То есть хлеб, который они купили за свои деньги, им нельзя использовать как они хотят… в чем ваша проблема, люди… или вы еще из старого хлеба себе сухари делаете и запасаете на черный день?» — поддержал другой пользователь.

Другие же подписчики вспомнили отношение к хлебу в годы войны, в блокадный Ленинград и говорили о проблемах воспитания подрастающего поколения.

«Все говорят, что дело в воспитании. А кто их воспитывает, воспитывал? Наше же с вами и поколение 80-90-х. Как тут быть? По какому адресу претензии направить?» — возразил другой подписчик.

Некоторые же ничего особо страшного не увидели и считают, что «съедобную обувь» девочки всё равно, скорее всего, оставят птицам, которые ее с удовольствием съедят.

Катунь24