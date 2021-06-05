Катунь24: В «Белокурихе горной» построят гостиничный комплекс с круглогодичной клиникой превентивной медицины

Губернатор Виктор Томенко и основатель компании «Гранд-Крио Алтай» Владимир Шуппо 4 июня подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском экономическом форуме.

Фото: пресс-служба Правительства Алтайского края

Документ предусматривает сотрудничество в рамках реализации в Алтайском крае инвестпроекта по созданию гостиничного комплекса с круглогодичной клиникой превентивной медицины под брендом «ГРАНД-Крио».

Новый объект построят на территории «Белокурихи горной». Этот горный курорт региональные власти считают весьма перспективным, а его инфраструктурное развитие является одним из главных приоритетов работы правительства Алтайского края. Виктор Томенко напомнил, что в Ростуризм направлены предложения о включении ряда туробъектов в новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Инвесторы уже начали освоение этой территории, реализацию своих проектов. Первые объекты, где люди могли бы отдыхать, уже построены. Проект, о котором мы сегодня договорились, подписав соглашение, предполагает строительство достаточно большого отеля и клиники, увеличение рабочих мест. Кроме этого, происходит формирование уровня, на который будут ориентироваться все остальные инвесторы по созданию инфраструктуры отдыха и лечения в этой части Алтайского края», — подчеркнул глава региона.

Владимир Шуппо рассказал, что клиника превентивной медицины призвана изменить отношение к санаторно-курортному лечению за счет комфортного размещения и применения современных медицинских технологий.

«Я надеюсь, что наше государственно-частное сотрудничество поднимет не только уровень доверия бизнеса, но и сделает Белокуриху центром притяжения и местом, где человек уверенно будет понимать, что он получит высокий результат», — сообщил руководитель.

Строительство первой очереди проекта планируют завершить к концу 2022 года. Объем заявленных инвестиций оценивается в 1 миллиард рублей. На территории комплекса «Гранд-Крио Алтай» разместится отель на 54 номера, коттеджи, ресторан и зоны отдыха.

Катунь24