Катунь24: В Барнауле начали благоустраивать Мизюлинскую рощу

Проект по благоустройству Мизюлинской рощи был согласован с инициативной группой жителей микрорайона и утверждён для дальнейшей реализации.

Фото: официальный сайт Барнаула

Подрядчики приступили к демонтажу старого асфальтового покрытия, уборке поросли и вырубке части старых деревьев, снос которых согласован с жильцами близлежащих домов. Далее будут подготовлены котлованы под новые пешеходные и велодорожки. По решению горожан для их укладки будет использоваться как асфальтовое, так и плиточное покрытие. Скорректированная траектория пешеходных и велодорожек позволит максимально сохранить деревья и зеленые насаждения. Кроме того, в рамках проекта предусмотрена высадка новых саженцев рябины, сосны, березы, лиственницы, яблонь, ели, черемухи, других деревьев, рассказали в администрации города.

Для сохранения принципиальной планировочной схемы рощи с добавлением точек притяжения здесь построят две игровые площадки для разных возрастных категорий детей, установят скамейки, урны и проведут освещение. Здесь также будут работать камеры видеонаблюдения.

Напомним, благоустройство Мизюлинской рощи проводится в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2020 году данную площадку выбрали сами жители с помощью интернет-голосования.

Кроме того, в текущем году по нацпроекту будет благоустроена зеленая зона в п. Южном: от ул. Герцена, 6 до Куйбышева и ул. Куйбышева до ул. Белинского. Также объявлен открытый конкурс на проведение работ по благоустройству парка «Изумрудный» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула».

Катунь24