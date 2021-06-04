Катунь24: В Барнауле проведут турнир памяти Геннадия Смертина

Международные соревнования состоятся в краевой столице с 6 по 11 июня 2021 года.

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На V Международный турнир памяти Геннадия Смертина приедут больше 100 юных футболистов из Новосибирска, Алматы, Москвы и Барнаула. Открытие запланировано на 6 июня. Начало в 18:00 на фестивальной площадке Парка спорта Алексея Смертина. Перед этим с 14 до 17 часов пройдет турнир по футболу с детьми из интернатов Алтайского края в рамках социального проекта, мастер-класс от Алексея Смертина.

7, 8, 9 и 10 июня игры будут проходить с 10 до 14 часов, 11 июня с 9 часов состоятся решающие баталии турнира, после чего на 14:30 запланировано награждение победителей и церемония закрытия.

Для всех гостей спортивного праздника будут работать интерактивные зоны, а для участников подготовили обзорную экскурсию по краевой столице, квест, тимбилдинг «Большие гонки», флешмоб «Ковровая дорожка» и другое.

Гости и болельщики фестиваля смогут пообщаться с известными футболистами, взять у них автограф и сделать фото на память.

Геннадий Смертин – известный тренер, отец титулованных барнаульских футболистов Алексея и Евгения Смертиных. Умер 4 марта 2016 года на 77-м году жизни.

Катунь24