Катунь24: В барнаульских поселках Затон и Ильича электросети обезопасили от паводка

Утром 4 июня 2021 года уровень воды в Оби составляет 570 сантиметров выше нуля водомерного поста.

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Барнаульская сетевая компания смонтировала энергооборудование на высоте, позволяющей выдерживать паводок до 750 см.

«Барнаульская сетевая компания держит ситуацию на контроле. Мы понимаем, что под угрозой паводка только в Затоне находится почти 2,5 тысячи жителей. Все профилактические мероприятия проведены, налажено тесное сотрудничество с МЧС, метеослужбами и администрациями районов и города. Мы готовы реагировать очень быстро», — отметил генеральный директор БСК Андрей Лавринец.

Отметим, сейчас в Затоне из-за паводка действует режим повышенной готовности. Вся необходимая спецтехника подготовлена, сообщили на сайте городской администрации. При достижении критического уровня воды в микрорайоне будут отключать электроустановки потребителей.

Катунь24