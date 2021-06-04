Катунь24: В Барнауле уничтожили 2 гектара дикорастущей конопли

При участии правоохранителей коноплю скосили и обработали специальными химическими растворами.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Вместе с полицейскими в уничтожении опасного сорняка участвовали народная дружина и специалисты «Росводоканал Барнаул». Они очистили от конопли больше двух гектаров территории в районе улицы Понтонный Мост.

Для уничтожения растений использовали трактор с роторной косилкой и триммеры. Также сорняк обработали специальными химическими растворами.

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела полиции по Октябрьскому району УМВД России по городу Барнаулу подполковник полиции Алексей Кеняйкин, рассказал, что за наиболее крупными очагами произрастания ведется постоянный контроль.

Если вы увидели, что где-то в Барнауле в больших количествах растет конопля, то необходимо позвонить в дежурную часть по тел. 02 (020 с мобильного), 391-645 с любых стационарных и мобильных устройств или обратиться в один из отделов полиции.

Катунь24