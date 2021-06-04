Катунь24: В Алтайском крае бойцы Росгвардии спасли детский дом от возможного пожара

В Павловске рядом с центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, горел дом. Сотрудники Росгвардии первыми обнаружили возгорание и эвакуировали детей.

Фото: Росгвардия Алтайского края

Во время патрулирования города два бойца силового ведомства заметили дым и направились к месту происшествия. Там они обнаружили, что горят хозяйственные постройки и деревянный забор частного дома, при этом огонь уже перекинулся на жилой дом, расположенный рядом с детдомом. Росгвардейцы сообщили о пожаре в дежурные службы полиции и МЧС.

В жилом доме не было людей, поэтому вместе с работниками детского центра они эвакуировали на безопасное расстояние детей, раскатали рукава пожарного гидранта и начали тушить возгорание. Благодаря им огонь не распространился в сторону детского дома.

В результате происшествия сгорели хозяйственные постройки и часть веранды жилого дома. Обошлось без пострадавших.

Катунь24