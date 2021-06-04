Катунь24: Василисков день: традиции и приметы на 4 июня

По приметам на 4 июня предсказывали погоду на ближайшие дни. В народном календаре дата получила названия: Василиск, Василисков день, Соловьиный день. Православная церковь 4 июня вспоминает мученика Василиска, который был племянником Феодора Тирона (память 2 марта).

Фото: vsyamagik.ru

Василиск пострадал за веру в начале IV века. При правлении императора Максимиана Галерия его заточили в темницу. Там ему во сне явился Господь, обещавший Свою помощь и предсказавший мученическую кончину. Василиск попросил стражников отпустить его в родное селение, чтобы проститься с близкими. Правитель Агрипп, узнав об этом, наказал стражников, а Василиска велел доставить в город Команы. Мученика заковали в тяжелые оковы и обули в медные сапоги, внутри которых находились острые гвозди.

В знойный полдень процессия остановилась передохнуть, а Василиска привязали к сухому дереву. Он в тяжелых оковах стоял на солнцепеке и молился Богу, прося о помощи. Его молитвы были услышаны – земля заколебалась, и из скалы забил источник. Жители селения, пораженные чудом, освободили мученика, но он добровольно решил отправиться к Агриппе.

В Команах святого привели на капище, чтобы он принес жертву языческим богам, но в этот момент с Неба сошел огонь, который испепелил место идолопоклонения. Взбешенный правитель потребовал отрубить Василиску голову. Останки мученика выкупили христиане и тайно погребли на вспаханном поле. Спустя время на этом месте возвели церковь во имя святого Василиска, куда перенесли его мощи.

Традиции и обычаи

Мученик Василиск простым людям был не особо известен, но его имя всё равно закрепилось в народном календаре. Связано это с созвучием имени с растением василёк и с чудищем Василиском. На Василиска не пахали и не сеяли, в противном случае на поле вырастут лишь полынь да васильки. Поэтому в народе этот день часто называли «васильковый». Рожь 4 июня и подавно сеять нельзя, потому что на этом поле может уродиться Василиск. И тогда в деревню придет настоящая беда: поля высохнут, из колодцев уйдет вода, девушки станут болеть и дурнеть.

Василиск – чудовищный змей, на голове которого гребень в форме диадемы. Взглядом или дыханием он способен убивать всё живое. Боится он только крика петуха и своего отражения в зеркале. Образ Василиска, завораживающего своим взглядом, крестьяне связали с васильковым цветом, тоже завораживающим, бездонным и всепроникающим.

Существовало поверье, что если 4 июня не собрать в курятнике все яйца и не сварить их, то из них может уродиться Василиск.

Несмотря на связь васильков с Василиском, цветок этот в народе любили и ласково называли синецветом, волошкой, лоскутницей. По легенде, цветок получил название в честь Василия – молодого парня, единственного сына у матери, околдованного русалкой. Уведенный ею в поле, он превратился в синий цветок, своей окраской напоминающей глубокую воду.

Ещё день Василиска считали соловьиным днем. Именно в это время птицеловы подслушивали соловьёв для отлова.

Стоит отметить, что существует какая-то незримая связь между чудовищем Василиском, васильками и соловьями. В основе этого сближение – представление о ненадежности, обманчивости, скрытой опасности. В народной традиции к соловьям отношение противоречивое. С одной стороны, их относили к «божьим», «святым» птицам, высоко ценилось их пение. С другой стороны, соловей олицетворяет природное зло: в былинах об Илье Муромце выступает Соловей-разбойник, а в народной лирике соловей – ненадежный, ненастоящий жених, который завлекает, кружит голову, но всегда обманывает. Иногда пение соловья называют свистом, а за этим словом – разбойный посвист, кража, обман («насвистал с три короба», «свистнул из кармана», «не свисти», т.е. не ври, не сочиняй).

Девушки в этот день украшали лентами молодую березу, срывали с дерева веточки и плели из них венки, которые потом бросали в воду. Если венок утонул, то быть несчастью, если плавает – к радостным событиям.

К этой поре обычно зацветает малина, начинается вылет плодожорки, поэтому крестьяне на яблони вешали для вредителей «ловушки».

Приметы и поверья

Сильный туман и обильные росы – к хорошему урожаю. Если во время дождя подул северный ветер, то скоро дождь прекратится. Птицы весело поют – к хорошей погоде. Если появилось много оводов и пауков, то получится собрать отменный урожай огурцов. Ночью запел соловей – к ясной погоде. Черные круги вокруг звезд – к ненастью. Вечером громко квакают лягушки – к вёдру. Сон с 3 на 4 июня в точности сбудется в самое ближайшее время.

Людям, родившимся 4 июня, всю жизнь приходится метаться между добром и злом. Им следует носить опал.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24