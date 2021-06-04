Катунь24: В Барнауле демонтируют вторую трубу на ТЭЦ-2

Как ведутся ремонтные работы и подготовка к новому отопительному сезону на Барнаульской ТЭЦ-2, а также как будут разбирать частично обрушившуюся в апреле этого года вторую трубу, узнала наша съёмочная группа.



Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле демонтируют вторую трубу на ТЭЦ-2

На совещании по вопросам подготовки к новому отопительному сезону директор алтайского филиала СГК и министр промышленности и энергетики края обсудили, какие работы ведутся на Барнаульская ТЭЦ-2 после частичного обрушения второй трубы . Станция не прекращала работу после инцидента. С 11 апреля по сегодняшний день ТЭЦ-2 выработала 140 тысяч гигакалорий, что на 26 процентов выше прошлогодних показателей.

«ТЭЦ-2 обладает большим резервом мощностей. Её установленная мощность 1162 гига калории. Даже в сами суровые морозы мы выпускаем только 67 % от этой установленной мощности. Поэтому те мощности, которые были не востребованы и законсервированы, они сейчас будут расконсервированы, проведено техническое обслуживание, введено в строй в эксплуатацию. И просто заместим то оборудование, которое было подключено ко второй трубе», — отметил Игорь Лузанов, директор Алтайского филиала СГК.

Он также ответил, какие работы ведутся на станции. Сейчас Ростехнадзор вместе с экспертами проводят комиссию. Выводы и рекомендации, полученные по её итогам, будут приняты руководством СГК, которое не снимает с себя ответственности за произошедшее с готово сделать всё, чтобы подобная ситуация не повторилась. На плановый ремонт станции в этом году потратят 465 млн рублей. На работы, связанные с устранением последствий частичного обрушения трубы дополнительно выделят 100 млн рублей. На потребителях это не отразится.

«Опасений, что станция не будет готова к зимнему периоду, у нас точно нет. Понимаем, что графики соблюдаются. Необходимые средства компанией выделяются. Работы идут в полном необходимом объёме. Поэтому к новому отопительному периоду очередному станция будет готова», — заявил Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики Алтайского края.

Вторую трубу полностью демонтируют. Взорвать её невозможно из-за оборудования, расположенного вблизи. Поэтому разбирать конструкцию приходится вручную. Сейчас это делает бригада из 3 человек, используя 100-метровый строительный кран и альпинистское оборудование. Разбирают по одному метру в день. Проводить демонтаж можно только в ясную погоду. Зато переподключение в новом отопительном сезоне на более высокую трубу приведёт к лучшему рассеиванию.

Катунь24