Катунь24: В начале 2021 года в России снизилось число разводов

Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился телеканал RT.

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По их данным, в январе и феврале 2021 года было зафиксировано 86 тыс. разводов, в то время как в 2020 году их в это время было 97,7 тыс. Зарегистрированных браков в этом промежутке времени было 99,3 тыс. В 2020 году – 107 тыс.

Больше всего разводов было зарегистрировано в Москве (7,4 тыс.). В Московской области около 5 тыс., в Краснодарском крае – 3,8 тыс., Санкт-Петербурге – 3,5 тыс., Свердловской области – 2,8 тыс. Меньше всего разводов было зарегистрировано в Башкортостане – 2,1 тыс.

В топ-10 регионов, где больше всего зарегистрировано браков, попали:

Москва (8,6 тыс.); Московская область (6,2 тыс.); Санкт-Петербург (4,7 тыс.); Краснодарский край (4,3 тыс.); Свердловская область (3,3 тыс.); Тюменская область (3,2 тыс.); Татарстан (2,6 тыс.); Ростовская область (2,6 тыс.); Башкортостан (2,5 тыс.); Челябинская область (2,5 тыс.).

Больше всего браков и разводов на душу населения было зафиксировано на Камчатке.

«Показатель числа разводов достаточно волатильный, практически невозможно отследить тенденцию. Он как снижается, так и через квартал — через два может повыситься. Никаких фундаментальных выводов делать нельзя. Но в принципе, наверное, позитивные факторы есть», – отметил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Катунь24