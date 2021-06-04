Катунь24: В Алтайском крае проведут внеплановые проверки аттракционов

О том, что прокуратура согласовала проведение внеплановых проверок аттракционов, сегодня, 3 июня, сообщили в инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алтайского края.

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Заявления о согласовании внеплановых выездных проверок ИП, которые предоставляют населению доступ на аттракционы в Барнауле, инспекция передала в прокуратуру 31 мая — на следующий день после того, как на площадке у торгового центра «Район» в Барнауле опрокинулся надувной батут и пострадали две маленькие девочки. Тогда прокуратура отказала в проведении внеплановых проверок из-за «отсутствия оснований для проведения проверок в соответствии Федеральным законом от 26.12. 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2 июня инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алтайского края передала в прокуратуру новый пакет заявлений на внеплановые проверки. Их подготовили по итогам материалов, собранных инспекторами службы во время плановых рейдовых осмотров.

3 июня после подачи заявлений прокуратура разрешила проведение внеплановых проверок аттракционов.

«Внеплановые проверки начнутся с 4 июня и продлятся до 10-11 июня. После их проведения будет дана информация о результатах. Если ко дню внеплановой проверки не будут устранены нарушения, выявленные в ходе рейдов, то эксплуатанту будут выданы соответствующие предписания», — рассказала главный специалист отдела по надзору за аттракционами инспекции Гостехнадзора Алтайского края Елена Загорская.

Отметим, в крае продолжаются плановые рейдовые осмотры, которые проводятся в течение года инспекцией Гостехнадзора. Специалисты не исключают, что по итогам новых рейдов могут быть инициированы и другие внеплановые проверки аттракционов.

Катунь24