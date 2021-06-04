ГОРНЯК22 04.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Вокалистка из Алтайского края стала участницей телепроекта «Новая звезда-2021»

Горняк22
11 часов Ago

Оля Шевченко будет представлять наш регион и бороться за победу с 84 конкурсантами.

Фото: "Новая Звезда"

По данным сайта «КДМ», Оля выпускница Алтайского краевого колледжа культуры и искусств и Алтайского государственного аграрного университета, победительница музыкального телепроекта «Поверь в себя» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24-Алтай», финалистка национальной премии «Студент года», обладательница титула «Краса студенчества Сибири» национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России», трёхкратная обладательница Гран-при музыкального направления фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна на Алтае. Феста», участница Всероссийского слёта РСО в Государственном Кремлёвском дворце, на данный момент магистрант кафедры эстрадно-джазового пения Института современного искусства.

Ее выступление можно будет посмотреть 5 июня на телеканале «Звезда» в 22:30. Победителя телепроекта определят голосованием.

Катунь24

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