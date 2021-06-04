ГОРНЯК22 04.06.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае перестраивается структура сельхозпроизводства

Горняк22
11 часов Ago

Объёмы яровой пшеницы снижаются, а масличных культур, таких как соя, рапс, подсолнечник, наоборот, растут.

Фото: pixabay.com

Переход от пшеницы к масличным культурам позволил алтайским аграриям в прошлом году получить высокую прибыль. Об этом рассказал в программе «Ваша партия» заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Полную версию беседы с Александром Лукьяновым смотрите сегодня, 3 июня, в программе «Ваша партия» в 21:30 на канале «Катунь 24».

Катунь24

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