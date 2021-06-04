Катунь24: В Сибири подростка насмерть придавило бревнами

Это случилось в Канске 31 мая 2021 года.

Фото: pixabay.com

Вечером этого дня компания из пяти подростков проникла на территорию лесоперерабатывающего предприятия через незапертую калитку. Дети забрались на штабель бревен высотой около пяти метров и начали спускаться вниз. В какой-то момент бревна покатились и придавили одного из школьников.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Катунь24