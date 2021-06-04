ГОРНЯК22 04.06.2021
Алтайский край

Катунь24: В ПДД решили внести электросамокаты

Горняк22
11 часов Ago

Их решили оснастить номерными знаками.

Фото: pixabay.com

По данным СПЧ, в России ежедневно появляются новости о происшествиях, связанных с эксплуатацией электрических самокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес и иных подобных средств в местах отдыха горожан. У данных транспортных средств имеется способность развивать высокую скорость, а значит, имеется значительный риск причинения вреда пешеходам, имуществу.

Поэтому комиссия СПЧ подготовила несколько предложений по совершенствованию законодательства. Среди них:

  • дополнение правил дорожного движения определением мобильных электрических транспортных средств и специальной главой, регулирующей особенности их эксплуатации;
  • возложение на лиц, управляющих такими средствами, обязанности спешиться, если их движение создает опасность для пешеходов;
  • ограничение скорости для таких транспортных средств, в том числе исходя из возраста лица, управляющего ими;
  • введение обязательного страхования гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами;
  • оснащение арендуемых и служебных электрических транспортных средств номерными знаками установленного образца для облегчения их идентификации гражданами;
  • отнесение мобильных электрических транспортных средств к числу источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников.

Глава СПЧ отметил, что с наступлением летнего сезона количество инцидентов с участием таких транспортных средств будет только возрастать и общество обязано принять меры для защиты пешеходов, прежде всего детей.

Катунь24

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