Катунь24: В Барнауле прошёл Открытый кубок Алтайского края по экстремальным видам спорта

Больше 100 человек приняли участие в Открытом кубке Алтайского края по экстремальным видам спорта. Дисциплины три: «BMX», «Скейтборд» и «Трюковый самокат». Среди участников жители не только края, но и других регионов. Подробности в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле прошёл Открытый кубок Алтайского края по экстремальным видам спорта

Петр Колесов из Новосибирска велоспортом занимается уже около девяти лет. Рассказывает, на соревнования в Алтайский край приехал не только за победой.

Такие соревнования в крае проходят ежегодно. И участвуют в них зачастую совсем не профессионалы.

Организаторы рассказывают, некоторые спортсмены к таким соревнованиям готовятся годами. А затем берут себе учеников, которые также развивают экстремальные виды спорта в Алтайском крае.

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