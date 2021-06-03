Катунь24: В России начнут выдавать электронные свидетельства о смерти

Процедуру планируют начать уже с сентября 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.



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Минздрав РФ выпустил приказ «Об утверждении учетных форм медицинской документации, удостоверяющей случаи смерти, и порядка их выдачи». Согласно данному документу с сентября жители России смогут получать электронные свидетельства о смерти. Минюст РФ уже зарегистрировал данный приказ.

«В данный момент родственники умершего получают бумажные медицинские свидетельства о смерти, которые необходимо предоставить в органы ЗАГС для внесения изменений в информацию актов гражданского состояния. По новому приказу с согласия родственников медицинское свидетельство о смерти будет формироваться в электронном виде с последующей передачей информации в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения и направлением для регистрации в загс», — говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркивают, что приказ обеспечивает введение электронной медицинской документации. Это позволит создать единую базу данных медсвидетельств о смерти, что поспособствует оперативному обмену данными между ведомствами. Также это обеспечит возможность в режиме реального времени отслеживать смертность в регионах.

Катунь24