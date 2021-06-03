Катунь24: В Алтайском крае начался период срезки пантов

Регион занимает второе место в России по производству пантов.

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«В настоящее время пантовым оленеводством в регионе занимаются 26 хозяйств всех форм собственности. На 1 января 2021 года в них содержалось более 26 тысяч голов маралов и пятнистых оленей», — сообщают в Минсельхозе.

Благоприятный период для срезки пантов у животных наступает в третьей декаде мая. Традиционно сезон длится 1–1,5 месяца. Оленеводы заготавливают панты для оказания услуг на весь предстоящий год.

Катунь24